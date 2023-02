Pedro será desfalque no duelo com o Botafogo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 22/02/2023 16:27

Rio - O Flamengo terá um desfalque de peso para o clássico com o Botafogo, neste sábado (25), às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Isto porque, o atacante Pedro, que saiu lesionado do duelo com o Independiente Del Valle, está de fora do confronto da nona rodada do Campeonato Carioca. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

De acordo com o jornalista, Pedro também preocupa a comissão técnica do Flamengo para o duelo de volta da Recopa Sul-Americana, na terça-feira (28). O atacante fará exames médicos em breve para saber a gravidade de sua lesão.

Pedro foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo no confronto com o Independiente Del Valle, do Equador. O jogador se queixou de dores musculares e deixou o campo para a entrada do volante chileno Erick Pulgar.