Vítor Pereira busca a melhor formação para o Flamengo ter bom desempenhoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/02/2023 16:54

Reprovado nos testes que teve até agora em 2023, o Flamengo terá pela frente uma dura sequência nas próximas duas semanas, que pode dar tranquilidade ou aumentar a pressão sobre o técnico Vitor Pereira. Além da disputa da Recopa, o Rubro-Negro terá pela frente três clássicos pelo Campeonato Carioca.

Até o momento, o time teve três testes. Contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, a derrota por 4 a 3 chamou a atenção pelo péssimo desempenho defensivo. O problema voltou a acontecer contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, na eliminação precoce do Mundial de Clubes: 3 a 2.



E contra o Al Ahly, do Egito, a vitória por 4 a 2 pelo terceiro lugar não trouxe alívio por causa da atuação muito ruim do time. Por isso, os duelos pela Recopa contra o Independiente del Valle, nesta terça-feira (21) em Quito e na próxima (28) no Maracanã, são importantes para o Flamengo recuperar a confiança e finalmente levantar uma taça.



Além disso, o Rubro-Negro terá outros testes importantes contra Botafogo, no sábado (25), Vasco, em 5 de março, e Fluminense, três dias depois. Além de vitórias, atuações convincentes nesses próximos compromissos são o grande objetivo para, enfim, encontrar um padrão para o restante da temporada.



Se conseguir, Vitor Pereira terá mais tempo em busca da evolução para o que deseja. Caso contrário, a cobrança da torcida do Flamengo ficará ainda maior por resultados e por desempenho, piorando o ambiente de trabalho.