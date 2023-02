Marcos Braz atendeu a um pedido de sua família e permaneceu no Rio - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 21/02/2023 12:00

Rio - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz surpreendeu ao ser flagrado por torcedores na praia da Barra da Tijuca, no Rio, enquanto o elenco do Rubro-Negro está em Quito, no Equador, para o duelo de ida da Recopa Sul-Americana. Embora muitos torcedores tenham especulado que isto significaria a chegada de reforços, o profissional não viajou atendendo a um pedido de sua família.

No ano passado, Marcos Braz passou mal por conta da altitude. Sendo assim, o vice de futebol do Rubro-Negro atendeu a um pedido feito por familiares e decidiu permanecer no Rio de Janeiro. O Diretor Executivo Bruno Spindel representará a pasta do futebol no Equador e será acompanhado por Cacau Cotta (Diretor de Relações Externas), Reinaldo Belotti (CEO) e Rodolfo Landim (Presidente).

Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. O duelo de volta está marcado para o dia 28, no mesmo horário, no Maracanã.

*Matéria do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de Rodrigo Souza