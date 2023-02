Independiente del Valle conquistou a Supercopa Equador sobre o Aucas - Divulgação/Independiente del Valle

Publicado 21/02/2023 09:00

Rio - Se a parte física tem sido destaque negativo do Flamengo no início da temporada, para o duelo com o Independiente del Valle, na próxima terça-feira (21), pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, o cenário pode favorecer o time comandado pelo português Vítor Pereira.

O Independiente del Valle, que mandará o duelo no Estádio Banco Guayaquil, chega para o primeiro confronto após conquistar o título da Supercopa Equador, mas sendo essa a única partida oficial da equipe em 2023.

A vitória por 3 a 0 sobre o Aucas, no Estádio La Cocha, com gols de Faravelli, Jornoza (ex-Fluminense) e Hoyos, apresentou um time bem montado pelo técnico argentino Martín Anselmi, que, apesar da boa atuação como conjunto, apresentou sinais de falta de ritmo.

Desde o início da preparação, os equatorianos fizeram dois amistosos de pré-temporada: contra San Lorenzo, da Argentina, e Deportivo Maldonado, do Uruguai, nos dias 15 e 18 de janeiro, respectivamente. No primeiro confronto, empate em 0 a 0 (vitória nos pênaltis por 5 a 4); no segundo, derrota por 2 a 1.

Os grandes destaques do del Valle ficam por conta de Faravelli e Sornoza, meias, além do atacante Lautaro Díaz. O trio foi fundamental na conquista do título continental sobre o São Paulo, em outubro do ano passado, com a vitória por 2 a 0.

A Recopa Sul-Americana marca o encontro dos campeões da Libertadores e Sul-Americana de 2022. Além do título internacional, estará em jogo uma premiação de 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,46 milhões na cotação atual). Já o vice-campeão receberá 900 mil dólares (cerca de R$ 4,73 milhões na cotação atual). O segundo duelo será realizado no Maracanã, no dia 28, também às 21h30.