Flamengo planeja investir em mais reforços até o meio do ano - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo planeja investir em mais reforços até o meio do anoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/02/2023 14:45

Rio - Alvo do Flamengo em 2020, o lateral-direito Ângelo Preciado voltou a entrar no radar do clube. Nesta semana, o VP de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo Bruno Spindel entraram em contato com o estafe do jogador colombiano para saber os planos para o futuro. O atleta tem contrato com o Genk, da Bélgica, até junho deste ano. A informação é do portal "Torcedores.com".

Preciado voltou ao radar do Flamengo Raul ARBOLEDA/AFP

Ainda segundo o veículo, a negociação é tratada com muita cautela dentro do Flamengo. Isto porque, o jogador, que foi o destaque da seleção equatoriana na Copa do Mundo do Catar, também recebeu sondagens de clubes da Espanha, Inglaterra e Itália.

Embora não seja uma das prioridades do Flamengo, a falta de opções na lateral direita vem sendo uma das maiores reclamações dos torcedores nos últimos tempos. Com a saída de Rodinei, Matheuzinho e Guillermo Varela passaram a ser os únicos nomes na posição.

Preciado está no Genk desde o começo de 2021, e tem contrato válido até junho deste ano. O jogador, que é cria da base do América de Quito, também defendeu o Independiente Del Valle em sua carreira.