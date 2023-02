Presidente Rodolfo Landim quer construir estádio para mais de cem mil pessoas - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 20/02/2023 19:58

Rio - O Flamengo avançou no processo de construção do seu estádio próprio no terreno do Gasômetro, no Centro do Rio. Isto porque, o Rubro-Negro assinou, recentemente, um acordo de confidencialidade para receber documentos do terreno, que é o local favorito pela diretoria do clube a receber o estádio próprio. A informação é do portal "UOL".



Ainda segundo o veículo, o Flamengo, a partir de agora, não pode tornar público os dados e estatisticas que receber nos próximos anos sobre o local. A diretoria do Rubro-Negro, no entanto, ainda analisa quais os próximos passos devem ser feitos para a construção da arena.



O presidente do clube, Rodolfo Landim, chegou a revelar que pretende construir um estádio para mais de 100 mil pessoas, de uma forma semelhante ao Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, da Alemanha.

Enquanto aguarda a definição do processo para a liberação do terreno do Gasômetro e a construção de uma arena, o Flamengo espera por uma atualização do governo estadual sobre a licitação do Maracanã. Enquanto isso não acontece, o clube da Gávea segue gerindo o estádio junto do Fluminense, por meio da permissão de uso. Vasco e Botafogo, no entanto, começam a ter mais facilidade para mandar jogos no estádio, como ocorreu no clássico da última quinta-feira (16).