Flamengo x Resende - Campeonato Carioca - Estadio Raulino de Oliveira - 18-02-2023 - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x Resende - Campeonato Carioca - Estadio Raulino de Oliveira - 18-02-2023Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/02/2023 20:04

Rio - Autor do primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Resende, na tarde deste sábado (18), em Volta Redonda, Matheus Gonçalves vibrou com a oportunidade de marcar pela primeira vez entre os profissionais. Após a partida, o garoto de 17 anos recordou os momentos difíceis que enfrentou recentemente por conta de uma lesão e agradeceu ao técnico Vítor Pereira.

"Feliz demais. Quero agradecer ao pessoal do DM, pois sem eles eu não estaria aqui. Tive uma lesão chata e eles me aturaram lá, não me deixaram cair para que eu pudesse voltar ainda no Carioca. Dedico esse gol a eles e à minha família, que sempre esteve comigo", afirmou Matheus.

"Agradeço ao Vítor Pereira pela oportunidade, que está sempre me vendo nos treinos e observando tudo para que eu pudesse entrar, jogar bem e mudar o jogo. Agora vamos para cima, juntos para a Recopa e para o restante da temporada, em busca de todos os títulos", finalizou.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave e passa a concentrar suas forças na busca pelo título da Recopa. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Independiente Del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida da decisão.