Nova identidade visual do ônibus que servirá o time profissional do Flamengo em 2023 Foto: Divulgação/Flamengo

Publicado 17/02/2023 22:12

Nesta sexta-feira, o Flamengo apresentou a nova identidade visual do ônibus que servirá o elenco profissional e a comissão técnica durante a temporada 2023. Confira nas fotos abaixo:

"Nosso ônibus leva nossos atletas e comissão técnica para os desafios na nossa casa e nada mais simbólico do que um layout que celebre nossas cores e a maior torcida do mundo, que já leva nosso time na voz com muita paixão da arquibancada”, disse o vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, ao site oficial do clube.

O novo ônibus, aliás, tem novidades em relação ao anterior. São 62 lugares - deste total, além do espaço do motorista e do auxiliar, são 48 poltronas na parte superior na categoria semi-leito e mais 12 poltronas na categoria leito.