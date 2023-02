Everton Ribeiro no treino antes da disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/02/2023 10:30 | Atualizado 17/02/2023 10:56

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo, o apoiador Everton Ribeiro, de 33 anos, tem despertado interesse de outros clubes. De acordo com informações do portal "UOL", duas equipes da Série A teria sondado o atleta que tem contrato com o Rubro-Negro somente até o fim do ano.

De acordo com o site, o Flamengo ainda não o procurou para renovar. Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017 e foi peça fundamental nos títulos conquistados pela atual geração entre eles: duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.



Na última temporada, Everton começou o ano em baixa, mas sob o comando de Dorival Júnior recuperou o bom futebol. A fase positiva no Flamengo o levou a ser convocado por Tite para fazer parte do elenco da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2022.

Em 2023, o jogador teve um início de ano irregular novamente. Na partida contra o Volta Redonda, Vítor Pereira o colocou no banco de reservas. Porém, Everton entrou bem no segundo tempo e foi importante na virada do Flamengo no Raulino de Oliveira.