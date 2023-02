Piero Maza já comandou quatro jogos do Flamengo em toda a sua carreira - Alexandre VidaL/C.R. Flamengo

Publicado 17/02/2023 14:47

Rio - A Conmebol definiu, nesta sexta-feira (17), a equipe de arbitragem do duelo de ida da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente Del Valle, na próxima terça (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. O chileno Piero Maza comandará a partida.

O confronto terá como auxiliares José Retamal e Claudio Urrutia, também do chile. Do mesmo país, Juan Lara comandará o árbitro de vídeo no duelo. Piero Maza é um velho conhecido do Flamengo. Em sua carreira, o profissional já esteve presente na equipe de arbitragem de quatro jogos do clube, incluindo duas finais: a da Libertadores de 2019, contra o River Plate, e o jogo de volta da Recopa de 2020, contra o próprio Independiente Del Valle. Nas duas ocasiões o profissional esteve na cabine do VAR.

O chileno também foi responsável por apitar outras duas vitórias do Flamengo, desta vez, como árbitro de campo. A primeira foi na fase de grupos da Libertadores de 2019, na goleada de 6 a 1 sobre o San José, no Maracanã. Além desse duelo, Piero Maza também comandou o triunfo do Rubro-Negro sobre o Vélez, por 2 a 1, na semifinal da Libertadores de 2022.