ÂngeloIvan Sartori / Santos

Publicado 16/02/2023 15:54

Marinho pode estar de saída do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo Rio - O Flamengo está determinado a ter Ângelo, do Santos, em seu elenco. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o Rubro-Negro estuda envolver o atacante Marinho na negociação para contratar a revelação do Peixe.

Segundo o veículo, o Flamengo enviará em breve uma proposta no valor de 10 milhões de euros (R$ 55 milhões na cotação atual). A inclusão de Marinho, que não está nos planos do técnico Vítor Pereira, seria uma forma de abater o valor.

Vale lembrar que Marinho teve uma passagem marcante pelo Santos. O atacante defendeu o time paulista antes de chegar à Gávea, entre 2019 e 2021. Com a camisa do Peixe, foram 113 jogos e 41 gols, além de ter sido eleito o Rei da América em 2020.

Desde que chegou ao Flamengo, no início de 2022, Marinho não conseguiu se firmar no time e não conta com a simpatia da torcida. Até o momento, foram 48 jogos e apenas seis gols.