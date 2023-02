Lucas Paquetá e Vinícius Júnior são os grandes nomes revelados pelo Flamengo nos últimos anos - Divulgação/Flamengo

Lucas Paquetá e Vinícius Júnior são os grandes nomes revelados pelo Flamengo nos últimos anosDivulgação/Flamengo

Publicado 16/02/2023 15:53

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) publicou, na última quarta-feira (15), uma lista dos clubes com as categorias de base mais valiosas. O Flamengo aparece no top 10 da lista, com valor de mercado estimado em 438 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões).

Vale destacar que o levantamento conta apenas para atletas que jogaram pelo menos três temporadas entre 15 e 21 anos no clube de origem. O Benfica é líder do ranking com um valor total de 670 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões) divididos entre 104 atletas revelados no clube.

Chelsea e Barcelona completam as três primeiras colocações. O valor de mercado total estimado dos 78 revelados pelo clube inglês é de 630 milhões de euros (R$ 3,5 bilhões), enquanto o dos 102 jogadores da base catalã é de 581 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões).

Além do Flamengo, outros dois clubes aparecem no top 10 e melhores colocados: São Paulo, em sétimo, e Santos, em oitavo. A base do tricolor teve 73 jogadores incluídos no levantamento, com um valor de mercado total de 474 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões), enquanto a do alvinegro praiano apresentou 61, com 444 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões). No Rubro-negro, 58 revelações foram indicadas.

Veja abaixo o top-10 das bases mais valiosas do mundo:



1. Benfica - 670 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões) - 104 formados



2. Chelsea - 630 milhões de euros (R$ 3,5 bilhões) - 78 formados



3. Barcelona - 581 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) - 102 formados



4. Ajax - 555 milhões de euros (R$ 3 bilhões) - 114 formados



5. Manchester City - 510 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões) - 81 formados



6. Paris Saint-Germain - 491 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões) - 83 formados



7. São Paulo - 474 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões) - 73 formados



8. Santos - 444 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões) - 61 formados



9. Flamengo - 438 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões) - 58 formados



10. Sporting - 399 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) - 97 formados