Flamengo pode ter novo reforço em breveDivulgação

Publicado 16/02/2023 13:18

Rio - No Internacional desde 2020, o meio-campista Mauricio pode estar de saída do clube em breve. Isto porque, o jogador foi oferecido ao Flamengo, e terá seu nome debatido internamente pelo departamento de futebol. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Maurício foi oferecido ao Flamengo Ricardo Duarte/S.C. Internacional

A alta cúpula do futebol do clube se reuniu na sede social, na Gávea, na última quarta-feira (15), para debater diversos assuntos, como contratações de novos jogadores e avaliação da temporada até o momento. Principais nomes da pasta, Marcos Braz e Bruno Spindel também estiveram na reunião, acompanhados do presidente Rodolfo Landim.

Cria da base do Desportivo Brasil-SP, Maurício também teve passagem pelo Cruzeiro antes de acertar com o clube do Rio Grande do Sul. O meia, de 21 anos, tem contrato válido até outubro de 2025. Na última temporada, ele entrou em campo em 54 oportunidades, marcou nove gols e deu cinco assistências para seus companheiros.