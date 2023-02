Bruno Henrique, atacante do Flamengo, não entra em campo desde junho de 2022 - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Rio - O atacante Bruno Henrique completa nesta quarta-feira (15) oito meses sem entrar em campo pelo Flamengo. O jogador, que sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito, no dia 15 de junho de 2022, no duelo com o Cuiabá, pelo Brasileirão, segue se recuperando com o departamento médico do clube.

O camisa 27 precisou passar por duas cirurgias para corrigir o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral lateral e o canto posterolateral do joelho direito. Embora o clube evite estipular datas para retorno, a expectativa é de que Bruno Henrique passe a estar à disposição do técnico Vítor Pereira entre abril e junho deste ano.

O atacante, inclusive, vem fazendo trabalhos funcionais para acelerar a sua recuperação. Além de abrir mão de alguns dias de férias, Bruno Henrique vem fazendo sessões extras de fisioterapia, e segue sendo monitorado constantemente pelo departamento médico do clube. Recentemente, o jogador voltou a realizar treinamentos com bola.

A volta de Bruno Henrique pode ser importante para Vítor Pereira. O treinador busca um atacante com velocidade pelos lados e o camisa 27 pode ser o nome ideal. No entanto, a necessidade de mais alguns meses de recuperação faz com que o Rubro-Negro tenha que voltar ao mercado, e Bruno Henrique passe a ter mais um "adversário" na briga pela vaga na equipe titular do Flamengo.

