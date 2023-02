Maior judoca de todos os tempos, francês Teddy Riner está no Brasil e treina no Flamengo - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/02/2023 18:25

Judoca francês Teddy Riner fez o primeiro treino no dojô do Flamengo na sede da Gávea, nesta quarta-feira (15). Um dos maiores judocas de todos os tempos, ele ficará uma semana no Brasil e treinando no Rubro-Negro.

Dez vezes campeão mundial e três vezes da Olimpíada, Riner participa de intercâmbio organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), pelo Flamengo e e pela Federação de Judô do Rio de Janeiro.



“O sentimento de estar aqui é muito fácil descrever. Essa é minha cidade, meu país. É sempre um prazer quando venho pra cá, tenho boas memórias e tive muito sucesso por aqui. O Flamengo é o maior clube do Brasil e do mundo. Sei disso porque vejo a camisa rubro-negra em todo lugar que vou”, disse o atleta, que é fã de Ronaldinho Gaúcho.

Além de judocas, Riner também treinará com lutadores de jiu-jitsu. “Este período no Brasil será importante para aperfeiçoar meu treino de chão.



É o segundo ano seguido que o francês viaja ao Rio para treinar. A cidade também traz boas lembranças ao judoca, já que foi palco do primeiro título mundial, em 2007, e do segundo ouro olímpico, em 2016.