Lesões do Flamengo tem atormentado Vitor Pereira - reprodução do instagram

Publicado 15/02/2023 08:00

Rio - Com alto número de lesionados, o Flamengo ligou o sinal de alerta. O departamento médico do clube ganhou mais dois nomes após a disputa do Mundial de Clubes: o zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Filipe Luís. Os defensores se juntam a outros cinco jogadores e a lista de desfalques tem causado dor de cabeça para a comissão técnica de Vitor Pereira.

Além de Léo Pereira e Filipe Luís, os outros lesionados do Flamengo são: o zagueiro Gabriel Noga, o volante Daniel Cabral, o meia Victor Hugo, o meia Arrascaeta e o atacante Bruno Henrique. As lesões variam entre problemas musculares leves e graves, além de casos mais sérios que exigiram cirurgia. E essa é a maior preocupação.

Dos oito jogadores lesionados, quase metade precisou passar por cirurgia. Os casos mais graves são de Bruno Henrique e Daniel Cabral. O atacante rompeu o ligamento colateral lateral e o canto posterolateral do joelho direito em junho do ano passado e tem previsão de retorno no meio deste ano. Já o volante rompeu o ligamento cruzado anterior e o canto posterolateral do joelho direito em outubro e só retorna no fim do ano.

O zagueiro Gabriel Noga, que sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito, também precisou passar por cirurgia, no último dia 1. Noga se lesionou 40 segundos após entrar em campo no duelo com o Bangu, no fim de janeiro. O jogador tem um caso semelhante aos de Bruno Henrique e Daniel Cabral, e só deve retornar aos gramados no fim do ano. Já Victor Hugo, que sofreu uma fratura no pé, tem realizado tratamento sem necessidade de cirurgia.

Já o caso que tem mais preocupado o departamento médico do Flamengo é de Arrascaeta. O uruguaio tem sofrido com uma pubalgia e não tem conseguido jogar em alto nível. O departamento médico do clube considera o jogador zerado da lesão, mas mesmo assim realizará um treinamento especial, buscando intensificar os trabalhos de carga. A ideia é tê-lo 100% na Recopa Sul-Americana, nos dias 21 e 28.

Por fim, as situações mais leves são justamente de Léo Pereira e Filipe Luís, ambos com lesão no músculo posterior da coxa direita. O lateral não jogou o Mundial de Clubes, enquanto o zagueiro se lesionou na semifinal, contra o Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube não deu previsão de retorno dos atletas.

Após disputar o Mundial de Clubes e ficar com o terceiro lugar, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (15), às 21h10 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Em caso de vitória, o Rubro-Negro assume a liderança da competição.

*Com a colaboração do estagiário Gabriel Orphão