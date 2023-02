Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/02/2023 23:43

Gabi entrou para o Top10 de maiores artilheiros da história do Flamengo. Ao marcar duas vezes na vitória sobre o Volta Redonda, nesta quarta-feira, o atacante igualou Índio e chegou aos 142 gols com o Manto.

"A palavra que talvez me defina é constância. Eu tento sempre nos momentos bons e nos ruins, que é normal acontecer, manter a minha constância e trabalhar. Estou sempre focado para ajudar meus companheiros, independente de onde seja: seja nos jogos ou nos treinos, eu quero vencer e quero dar meu melhor. Hoje fui coroado com os dois gols e entrar no Top10 do Flamengo é muito especial para mim", disse Gabigol, à BandSports.

Nas redes sociais, o Fla exaltou o jogador:

142 vezes em que levantamos a plaquinha!



Mais uma vez, Gabi entra pra história do Flamengo: hoje, contra o Volta Redonda, empatou com Índio como 10º maior artilheiro da nossa história.



Que venham mais! #CRF pic.twitter.com/rEQTyIEUAN — Flamengo (@Flamengo) February 16, 2023

Vale destacar que Gabigol é um dos ídolos recentes da história do Flamengo. Além de entrar no Top10 da artilharia do time na história, ele já e o maior goleador do Rubro-Negro no século XXI.

O atacante também coleciona títulos com a camisa do Fla. Desde que chegou, ele venceu: duas vezes a Libertadores; duas vezes o Brasileirão; duas vezes a Supercopa do Brasil; uma vez a Copa do Brasil; uma vez a Recopa; três vezes o Campeonatos Carioca; duas vezes a Taças Guanabara; e uma vez a Taça Rio.