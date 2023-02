Rogério Ceni deixou o Flamengo em agosto de 2020 - Marcelo Cortes / Flamengo

Rogério Ceni deixou o Flamengo em agosto de 2020Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/02/2023 15:02

Rio - Rogério Ceni fez história no Flamengo ao conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2020, mas sua passagem foi marcada por polêmicas nos bastidores. Em entrevista ao "Flow Sport Club", o ex-repórter da FlaTV, João Mércio, revelou um episódio curioso da passagem do treinador pelo clube da Gávea.

“Toda demissão era uma loucura. Comeram o frango do Rogério Ceni. Ele deixava um parmegiana no Ninho do Urubu. O Ceni não dormia, uma época ele estava morando no CT, que é sensacional. Já dormi lá também. Mas realmente ele não dormia. Às três da manhã estava acordado. Mas é muito gente boa”, disse, antes de completar:



“Ele (Ceni) deixou um frango à parmegiana para comer de madrugada e o segurança comeu. Ele ficou put*. O cara foi transferido e nunca mais voltou ao Ninho do Urubu. Flamengo é muito doido”, destacou João Mércio.

Rogério Ceni deixou o Flamengo em agosto de 2021. A demissão do ex-goleiro foi marcada por diversas polêmicas, especialmente pelo fato do profissional ter sido comunicado de sua saída às 2h da manhã. Para o seu lugar, o Rubro-Negro contratou Renato Gaúcho, que permaneceu no cargo até novembro do mesmo ano, logo após ser derrotado na final da Copa Libertadores da América.