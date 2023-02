Petkovic - Reprodução/SporTV

14/02/2023

Rio - Um dos grandes ídolos da história do Flamengo, Dejan Petkovic criticou a decisão da diretoria do clube carioca que trocou Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, por Vítor Pereira para comandar a equipe na temporada atual. Na opinião do sérvio, a mudança no comando só faria sentido em caso de um treinador fora de série, o que segundo o ex-apoiador não é o caso do português.

"Se eu não renovo com o Dorival Jr., é porque tem uma situação indiscutível no mercado, porque apareceu um cara das galáxias. Como não aconteceu isso, como acho que o Vitor Pereira é trocar uma coisa pela outra, foi muito feio. Qual é a desculpa? Contra o Corinthians, na final, jogou mal e fez mudanças equivocadas. Mas ganhou", afirmou o gringo.

Pet analisou a carreira de Vítor Pereira e afirmou que o português não fez nada que justificasse esse investimento. Por fim, na opinião do ídolo, a derrota para o Al Hilal provou que os dirigentes do Flamengo erraram na opção.

"Por causa de um erro vai trocar? E o Vitor Pereira, para mim, não fez nada para justificar a troca do Dorival. Se o Flamengo tivesse ganho do Al Hilal e perdido do Real Madrid, a diretoria estaria certa? Como perdeu do Al Hilal ficou errada", finalizou.