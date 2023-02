Vitor Pereira terá desfalques importantes para os duelos com o Independiente Del Valle - Fadel Senna / AFP

Publicado 14/02/2023 15:43

Rio - O técnico Vítor Pereira foi comunicado nesta terça (14), sobre mais uma ausência na decisão da Recopa. Além do atacante Bruno Henrique, do zagueiro Gabriel Noga e do volante Daniel Cabral, o meia Victor Hugo também não terá condição de jogo para o duelo com o Independiente Del Valle. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Victor Hugo está fora da decisão da Recopa Sul-Americana Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Victor Hugo sofreu uma fratura no pé direito no dia 12 de janeiro, na vitória do Flamengo sobre o Audax, em jogo adiantado da quinta rodada do Campeonato Carioca. Desde então, o jogador vem realizando tratamentos no Ninho do Urubu para acelerar sua recuperação.

Sem o camisa 29, Vítor Pereira terá apenas Everton Ribeiro, Arrascaeta e o jovem Matheus França como opção para o meio de campo rubro-negro.

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo enfrentará o Independiente Del Valle, vencedor da Copa Sul-Americana, nos dias 21 e 28 de fevereiro. O duelo de ida será realizado no Estadio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. A volta será disputada no Maracanã. Ambos os jogos ocorrerão às 21h30 (horário de Brasília).