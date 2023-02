Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 14/02/2023 17:30

Rio - Bastante vitorioso no futebol brasileiro nos últimos anos e um dos clubes mais rentáveis do país, o Flamengo poderá transformar o seu futebol em SAF. De acordo com informações do portal "UOL", o presidente do clube carioca, Rodolfo Landim admitiu que vem estudando a possibilidade.

"É mais gente para competir com o modelo de gestão de sucesso do Flamengo. É uma nova ameaça, mas existem oportunidades", afirmou Landim em reunião dos conselheiros do Flamengo com o relator da Lei da SAF no Senado Federal, Carlos Portinho (PL/RJ).

Apesar disso, o presidente não deseja que o Flamengo venda a parte majoritária do futebol como fizeram Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Landim acredita que o ideal é que o quadro associativo do clube carioca continue com o controle.

"Mantendo o controle com os sócios do Flamengo, podemos vender, por exemplo, uma porcentagem do clube no mercado e assim captar recursos para construção do estádio de graça", disse.