David Luiz e a mãe, Regina CeliaReprodução

Publicado 14/02/2023 12:43

Rio - A delegação do Flamengo passou um grande susto na madrugada do último domingo (12), durante o voo de volta do Marrocos, onde o clube disputou o Mundial. A mãe do zagueiro David Luiz, Regina Celia Moreira, passou mal e precisou ser socorrida por membros do departamento médico do clube. Posteriormente, ela foi encaminhada ao hospital.

Nas redes sociais, David Luiz agradeceu a dedicação de todo corpo médico do Flamengo para prestar socorro para sua mãe.

"Esse post vem em agradecimento a todo staff medical do Flamengo pela forma genial, profissional e amorosa que trataram o acontecimento com minha mãe no voo de volta!!! Se não fosse vocês, talvez ela não estaria aqui hoje!!! Muito obrigado do fundo do meu coração Tannure, Fernando Bassan, Marcelo Soares, Leandro e Castor e todas as pessoas que se mobilizaram para ajudar!!! Amo vocês e TE AMO MUITO MÃE", escreveu o camisa 23.

Como o voo do Flamengo era fretado, muitos familiares haviam viajado ao Marrocos para acompanhar o Mundial, assim como Regina, que teve um pico de pressão. Na chegada ao Rio, ela foi ao hospital realizar exames e já foi liberada para voltar à casa.