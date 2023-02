Flamengo pode negociar zagueiro com o Grêmio - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Flamengo pode negociar zagueiro com o GrêmioMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 13/02/2023 17:41

Rio - O zagueiro Gustavo Henrique está fora dos planos do Fenerbahçe, e não deve ser comprado pelo clube turco. Com isto, o defensor retornará ao Flamengo no meio do ano, e será avaliado pelo técnico Vítor Pereira. Caso o Rubro-Negro não planeje seguir com o jogador, alguns clubes já sondaram a situação, como o Grêmio, que, segundo o site "Mundo Rubro-Negro", o colocou na lista de interesses para o meio do ano.

Zagueiro Gustavo Henrique está no radar do Grêmio Gilvan de Souza/ Flamengo

Gustavo Henrique tem vínculo válido com o clube da Gávea apenas até o fim deste ano. Ou seja, a partir de julho estará livre para assinar um pré-contrato com alguma outra equipe. O Flamengo não definiu, ainda, o futuro do jogador, pois aguarda a confirmação do Fenerbahçe em não realizar a compra em definitivo.

Uma das razões que podem fazer com que o defensor se interesse a ir para o Grêmio é a presença do técnico Renato Portaluppi. Os dois trabalharam juntos no próprio Flamengo, em 2021. Gustavo já deixou claro, internamente, que tem grande amizade com o treinador, e pode ser convencido a aceitar uma proposta do clube gaúcho.

Gustavo Henrique chegou ao Flamengo no começo de 2020, e foi emprestado ao clube turco em 2022. Nesta temporada, o zagueiro entrou em campo em 22 oportunidades, marcou três gols e deu uma assistência, obtendo, ainda, uma média de 75 minutos em campo por partida disputada.