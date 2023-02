Arturo Vidal - Marcelo Cortes / Flamengo

Arturo VidalMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/02/2023 13:00

Rio - Alvo de polêmicas no Flamengo ao longo dos últimos dias, o volante Arturo Vidal pode deixar o clube em breve. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o Colo-Colo, time que revelou o volante, deve fazer uma investida para contratá-lo no meio do ano.

A ideia do time chileno é esperar até julho para sinalizar uma oferta. Como Vidal tem vínculo com o Flamengo até dezembro deste ano, ele já poderia assinar um pré-contrato, o que facilitaria a negociação por uma liberação imediata.

A questão financeira deve ser o maior obstáculo do Colo-Colo para realizar a contratação. Atualmente, o volante ganha um salário superior a R$ 1 milhão e teria que estar disposto a reduzir seus vencimentos para se enquadrar na realidade dos chilenos.

Vale lembrar que o Colo-Colo foi um dos motivos que estremeceram a relação de Vidal com o Flamengo nos últimos dias. Em uma live, o jogador se ofereceu para voltar ao clube que o revelou, o que causou indignação dos rubro-negros.

Depois, se irritou ao não ser colocado em campo na partida contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca, e fez questão de não esconder sua insatisfação no banco ao arremessar longe um par de chuteiras para longe. Ele foi multado pela diretoria em 10% do salário.