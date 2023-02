Vidal foi titular contra o Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar do Mundial - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/02/2023 13:41

Rio - Protagonista de polêmicas nos últimos dias, Arturo Vidal garante que não pensa em deixar o Flamengo. Ainda no Marrocos, o volante chileno garantiu estar bem fisicamente e afirmou que pretende brigar por uma vaga no time titular.

"Eu tenho contrato com o Flamengo. Não vim aqui a passeio, vim para jogar. Sim, joguei pouco pois estava lesionado. Me esforcei para estar nos jogos, mas não estava em condições. Agora me sinto bem e vou disputar a posição. O importante aqui é que o Flamengo esteja forte e joguem os melhores", afirmou Vidal após a vitória sobre o Al Ahly, partida em que atuou os 90 minutos na vaga de Gerson, suspenso.

Vidal também respondeu se a mudança de treinador acabou pesando para os resultados ruins do Flamengo neste início de temporada.

"Foi atípico o que aconteceu. Ganhamos tudo com o outro treinador, mas se mudou. Tivemos pouco tempo de trabalho para estas duas competições que perdemos. Ficamos triste, claro, mas ainda há muito o que disputar. Queremos ganhar, mas estamos tranquilo e sabemos das dificuldades", declarou o chileno.

"Vítor Pereira é um treinador novo, com outro estilo. Cada jogador tem de dar o máximo, tem de ajudar o Flamengo. Todos os treinos que tivemos aqui vão nos ajudar no restante do ano. Temos de levantar a cabeça, perdemos dois títulos importantes em pouco tempo. Todos queriam ganhar. Vamos trabalhar duro, levantar a cabeça e trabalhar", completou.

Polêmicas

Nos últimos dias, Vidal protagonizou duas polêmicas que estremeceram sua relação com a torcida do Flamengo. Primeiro, se ofereceu para jogar no Colo-Colo durante uma live na Internet. Depois, se irritou ao não ser colocado em campo na partida contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca, e fez questão de não esconder sua insatisfação no banco ao arremessar longe um par de chuteiras para longe. Ele foi multado pela diretoria em 10% do salário.