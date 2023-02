Vinicius Júnior, do Real Madrid, marcou dois gols e deu uma assistência na final do Mundial de Clubes - Khaled DESOUKI / AFP

Publicado 11/02/2023 21:32

Vinicius Júnior marcou mais um gol após ser campeão do Mundial do Clubes. Depois do jogo contra o Al Hilal, o atacante deu a camisa que vestiu na final para uma torcedora do Flamengo que levava um cartaz com a frase "BAILA, VINI". O registro foi feito pelo fotógrafo Pedro Martins, da "Foto FC".

A frase do cartaz faz referência à hastag #BailaViniJr, utilizada por torcedores para prestar apoio a Vinicius, que sofreu ataques racistas na Espanha por dançar nas comemorações.

Vini Jr deu de presente a sua camisa da final do Mundial para uma torcedora do Flamengo que estava no estádio com um cartaz escrito “Baila, Vini! Me dá sua camisa, por favor!”.



@geglobo

Pedro Martins/Foto FC pic.twitter.com/RxE6t5c1OG — Planeta do Futebol (@futebol_info) February 11, 2023

Vini, cabe destacar, foi eleito o craque do Mundial de Clubes. Na semifinal, contra o Al Ahly, ele marcou o gol que abriu a goleada por 4 a 1. Na grande decisão, contra o Al Hilal, fez dois e ainda deu uma linda assistência para ajudar o Real Madrid a vencer por 5 a 3 e, consequentemente, sair com o título.