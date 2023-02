David Luiz - Marcelo Cortes da Silva/ Flamengo

Rio - Um dos líderes do elenco do Flamengo, David Luiz comentou as declarações de Rodrygo, que afirmou que o Real Madrid já esperava uma vitória do Al Hilal sobre o time carioca, na semifinal do Mundial. Após o Rubro-Negro garantir o terceiro lugar do torneio, zagueiro minimizou a frase e disse que não houve desrespeito do brasileiro.

"Não vou levar de forma negativa. Se o Rodrygo chegasse e falasse que esperava o Flamengo, poderia de alguma forma estar desrespeitando o Al Hilal, que hoje vão enfrentar. É um grande jogador, que sabia que qualquer coisa que falasse poderia ser interpretada de uma forma ruim, como foi. Não vejo desrespeito, ele falou aquilo que tinha vontade, como eu falo", disse David.

O zagueiro também falou sobre a decepção de não disputar a decisão do Mundial com o Flamengo.

"Primeiro foi a sensação de decepção que a gente não conseguiu a classificação para a final. Depois foi a sensação de entendimento daquilo que estava na frente da gente. Nunca é fácil disputar terceiro e quarto, mas a gente soube entender rápido o que deveríamos dar como resposta, principalmente para nós, e depois para todos aqueles que nos apoiam", afirmou o defensor.

"E o mínimo que a gente deveria fazer era lutar por esse terceiro lugar. Foi o que a gente fez, em condições difíceis de jogo, como todos vocês viram e sentiram. Uma ventania, talvez a partida que joguei com mais vento na minha carreira. A gente leva essa virada de chave o mais rápido possível que a gente deve ter para crescer como grupo. E esse terceiro lugar mostra que a gente soube tirar coisas positivos do momento negativo que era nosso sonho estar naquela final", completou.

O Flamengo deixará o Marrocos ainda neste sábado e tem previsão de chegar ao Rio no início da manhã deste domingo. O próximo compromisso do time de Vítor Pereira será pelo Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira, às 21h10, no Raulino de Oliveira.