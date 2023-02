Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/02/2023 16:54

Marrocos - Autor de dois gols na vitória por 4 a 2 do Flamengo sobre o Al Ahly, neste sábado (11), Gabigol deu a entender que a doída eliminação na semifinal do Mundial, para o Al Hilal, é página virada. Após a partida que deu o terceiro lugar do torneio ao Rubro-Negro, o camisa 10 prometeu muito trabalho para que o time carioca melhore seu desempenho.

"A gente não tem dívida, a gente tem que trabalhar. Sempre falo antes do jogo para a galera que a gente não escolhe jogo, estamos aqui para representar o Flamengo. Fizemos bom jogo, o vento atrapalhou um pouco, mas conseguimos uma virada difícil, mas muito importante, com alguns aspectos que treinamos. Descansar amanhã e quarta teremos mais um jogo importante", disse Gabigol.

Na vitória sobre o Al Ahly, Gabigol marcou dois gols cobrando pênalti, um em cada tempo. Pedro fez os outros dois da vitória rubro-negra.

O Flamengo deixará o Marrocos ainda neste sábado e tem previsão de chegar ao Rio no início da manhã deste domingo. O próximo compromisso do time de Vítor Pereira será pelo Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira, às 21h10, no Raulino de Oliveira.