Deyverson foi o autor do gol do título do Palmeiras em cima do Flamengo, na Libertadores de 2021 - Juan Mabromata/AFP

Publicado 11/02/2023 18:18

Rio - O atacante Deyverson voltou a provocar o Flamengo após o clube garantir a terceira colocação no Mundial de Clubes, ao vencer o Al Ahly por 4 a 2 neste sábado (11). Carrasco do time carioca na Libertadores de 2021, quando fez o gol do título do Palmeiras na decisão, o jogador do Cuiabá apareceu nas redes sociais fazendo o sinal de "três" com a mãe, sem citar o Rubro-Negro.

Em seguida, Deyverson fez uma postagem dizendo que tem "três filhas lindas" e com emojis de medalha de bronze. Após a repercussão, o jogador apagou as postagens.