Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/02/2023 16:07

Neste sábado, Gabigol alcançou um feito importante com a camisa do Flamengo. Como balançou as redes do Al Ahly, o atacante marcou em todas as competições que disputou pelo Rubro-Negro.

Gabi já havia feito gols no Brasileirão, no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, na Recopa e na Supercopa do Brasil com a camisa do Fla. O gol no Mundial, portanto, era o que faltava.

Na vitória de virada sobre o Al Ahly por 4 a 2 no Tangier Stadium, ele marcou duas vezes. Assim, além de alcançar este feito importante, Gabigol foi fundamental para o Flamengo conquistar o terceiro lugar do Mundial de Clubes.

Em tempo: finalizada a participação no Mundial de Clubes, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Carioca. O Rubro-Negro tem compromisso na próxima quarta-feira, às 21h10, contra o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela oitava rodada do Estadual.