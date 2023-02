Jogadores do Flamengo têm missão de garantir o terceiro lugar no Mundial de Clubes - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/02/2023 08:00

O sonho acabou, mas a missão do Flamengo no Marrocos, não. Após a decepcionante derrota por 3 a 2 para o Al Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal do Mundial de Clubes, o Flamengo enfrenta o Al Ahly, do Egito, neste sábado (11) às 12h30 (de Brasília) em Tânger, com alguns objetivos a cumprir. O principal é a conquista do terceiro lugar, considerado uma obrigação pelo investimento.

Afinal, ainda corre o risco de ter o pior desempenho de um sul-americano no Mundial de Clubes. Atualmente, essa marca pertence ao rival Palmeiras, único a terminar em quarto lugar, em 2020: derrotas para o Tigres, do México, (1 a 0) e para o mesmo adversário do Rubro-Negro, o Al Ahly (3 a 2 nos pênaltis após empate sem gols).



Outro objetivo é diminuir a pressão sobre Vítor Pereira, que tem apenas um mês de trabalho, mas já recebe críticas dos torcedores após a perda do título da Supercopa do Brasil e a eliminação precoce no Mundial. Para o treinador, nova derrota aumentaria a fritura comum em momentos negativos no clube.



"Há insatisfação nesse clube, acostumado a vitórias. Não se lida bem com o outro lado. Nós, os dirigentes, os torcedores... Para ganhar no futuro, precisamos melhorar. Mas é preciso dar tempo ao tempo. Os resultados são fundamentais porque consolidar as coisas ganhando é muito mais fácil. Mas a equipe está unida", disse Vítor Pereira.



Só que, além da conquista do terceiro lugar, a atuação será importante para diminuir a desconfiança. Até agora, o Flamengo esteve muito longe do que apresentou em 2022. Além da fragilidade defensiva, o ataque tem criado pouco em relação ao que pode fazer e o meio de campo está muito espaçado.



E o duelo com o Al Ahly ajudará a testar soluções para esses problemas, já de olho na Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, do Equador, nos dias 21 e 28. Já é certo que Vítor Pereira fará duas mudanças, já que Léo Pereira, machucado, e Gerson, suspenso, estão fora. Outras não estão descartadas, se não no time titular, ao longo do jogo.



Por fim, o terceiro lugar garante mais dinheiro ao Rubro-Negro: 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,1 milhões). Já o quarto renderá 2 milhões de dólares (R$ 10,5 milhões).