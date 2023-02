Pedro no treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/02/2023 17:14

Nada de polêmica com a declaração de Rodrygo sobre o Real Madrid esperava quer o Al Hilal passasse pelo Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. Pelo menos da parte de Pedro e Vítor Pereira, os escolhidos para dar entrevista nesta sexta-feira (10).



Companheiro de Rodrygo na seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo no Catar, no fim de 2022, Pedro não vê motivo para se incomodar com a declaração.



"Eu vi, não tive contato com ele. Faz parte, está tudo bem. O futebol está chato, tudo que falam, querem criar um tumulto, um burburinho. Esse foi o pensamento deles, ok, é desejar toda sorte pra ele na final", disse.



Já o treinador português não quis perder tempo com a polêmica e disse não saber do assunto:



"Não li nada, não vi, para mim é uma novidade".



Rodrygo deu a declaração sobre Flamengo e Al Hilal após a classificação para a final do Mundial de Clubes, ao ser perguntado sobre a música puxada pelo vice de futebol, Marcos Braz após a conquista da Libertadores: "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar".



Sem querer entrar em polêmica, o Flamengo enfrenta neste sábado, às 12h30 (de Brasília) o Al Ahly, do Egito, na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes.