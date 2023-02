Vitor Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Com pouco mais de um mês no comando do Flamengo, Vítor Pereira já sofre a pressão da torcida, em especial pela derrota por 3 a 2 para o Al Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes, e pede mais tempo de trabalho. O treinador segue em busca de soluções para o time e já deve testar algumas no sábado (11), na disputa pelo terceiro lugar com o Al Ahly (Egito), às 12h30, em Tânger, no Marrocos.

"Estamos trabalhando há um mês e com muitos jogos no meio. É uma temporada atípica. Estamos fazendo isso passo a passo. Nesse processo, temos títulos para disputar. Não é fácil, mas estamos no caminho certo e sabemos qual é esse caminho. Vamos dar tempo ao tempo para melhorar", pediu.



As mudanças que já são certas são a saída de Léo Pereira, machucado, e Gerson, suspenso. Além disso, há outras possibilidades na mesa, como a entrada de Everton Cebolinha na ponta, com Arrascaeta ou Everton Ribeiro saindo. Esta opção, se não acontecer no sábado, é tendência para os próximos jogos.



"Estamos tentando introduzir as melhorias necessárias nessa equipe para deixar o Flamengo consistente em todas as fases do jogo, não só ao atacar. Precisamos todos, como equipe, sermos mais agressivos quando perdemos a bola e mais consistentes no momento em que não temos a bola. Esse é o caminho que estamos tentando", avisou o português.