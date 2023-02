Pedro acredita que Flamengo dará a volta por cima após eliminação do Mundial - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Pedro acredita que Flamengo dará a volta por cima após eliminação do MundialFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/02/2023 11:22

Autor dos dois gols do Flamengo na derrota por 3 a 2 para o Al Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal do Mundial de Clubes, o atacante Pedro ainda sente a eliminação. O jogador expressou sua tristeza, mas adotou otimismo por um futuro melhor para o Rubro-Negro.

"Acho que foi a derrota mais dolorosa desse grupo, foi muita tristeza. Mas acredito muito nesse grupo, na experiência, na maturidade que o grupo tem. Somente com o trabalho vamos conseguir vencer e ter as vitórias nas finais também. Estamos unidos e focados para buscarmos a vitória pelo Flamengo", disse.

Além dos gols na semifinal, Pedro já marcou sete vezes em 2023, e é artilheiro do Flamengo na temporada. O atacante não só põe a cara dentro de campo, mas fora também. O jogador falou sobre o momento difícil vivido pelo clube e acredita que o grupo pode se reerguer como fez em 2022, quando teve a reviravolta de resultados ruins com o técnico Paulo Sousa para os dois títulos conquistados com Dorival Junior.

"Acredito que seja mais uma vez de sair de um momento ruim para um momento bom, como foi no ano passado até o meio do ano. Ninguém poderia dizer que iríamos ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Somos experientes e maduros para sabermos que temos que unir para conquistarmos os títulos", pontuou.

Apesar da disputa do terceiro lugar do Mundial não ser animadora, Pedro e todo o grupo do Flamengo desejam vencer a partida contra os egípcios do Al Ahly, no sábado, às 12h30 (de Brasília), no estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos. Para o atacante, essa pode ser uma boa oportunidade para a preparação do grupo para os próximos jogos do calendário rubro-negro.

"O Flamengo sempre vai entrar para vencer. Infelizmente, vai ser disputa de terceiro e quarto e não a final como queríamos. Sabemos que nosso pensamento sempre foi chegar na final. Infelizmente, vai ser o que temos pela frente. Para honrar essa camisa, como sempre fizemos em campo, espero que possamos voltar a vencer. Se preparar também para as finais da Recopa e do Carioca", concluiu.