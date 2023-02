Gabigol - Gilvan Souza / Flamengo

Publicado 10/02/2023 10:00

Rio - Após a derrota para o Al Hilal, da Arábia Saudita, o atacante Gabigol, de 26 anos, assumiu o protagonismo diante dos torcedores e colocou sua cara à tapa mesmo em situação complicada. O ídolo exaltou Vítor Pereira e revelou um pacto entre o grupo para buscar títulos em 2023. Ao comentar sobre o fato, o vice de futebol Marcos Braz afirmou que essa atitude de Gabigol não aconteceu porque ele agora veste a camisa 10, imortalizada por Zico.

"Ele não começou a ter essas atitudes depois que ganhou a 10. O merecimento para ganhar a 10 é em função de todas as ações, de todo o seu futebol, de toda a importância dele, de toda a situação interna de representatividade dentro do grupo. É uma soma de tudo. Isso não "startou" (iniciou) da 10 para frente. O processo é anterior, vem do merecimento", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

O dirigente afirmou que a mudança de Gabigol é consequência do amadurecimento de um jogador que completou 26 anos e que a cada temporada que passa constrói ainda mais a sua história pelo Flamengo.

"O Gabigol sabe o tamanho dele para a torcida e a importância dessa comunicação com a torcida e até com a imprensa. Ele dizer as coisas com firmeza, clareza, transparência e verdade é muito importante. Eu, que acompanhei desde o começo e fui o principal entusiasta da vinda dele para o Flamengo, fico feliz com esse amadurecimento", disse.