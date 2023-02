Gustavo Cuellar, volante do Al Hilal, defendeu o Flamengo de 2016 a 2019, somando 167 jogos e dois gols - Divulgação

Gustavo Cuellar, volante do Al Hilal, defendeu o Flamengo de 2016 a 2019, somando 167 jogos e dois gols Divulgação

Publicado 10/02/2023 18:12

Marrocos - O volante Gustavo Cuéllar foi um dos principais nomes na vitória do Al-Hilal sobre o Flamengo, na última terça (7). Em entrevista ao "GE", o colombiano demonstrou felicidade na classificação para a decisão do torneio e admitiu torcer para que o clube carioca voltasse a disputar um Mundial em breve.

"Fiquei muito contente pela história de chegar com um time árabe à final do Mundial. Mas tenho respeito por esse grande clube, pela torcida e pelos amigos que continuam lá. Eu me senti um pouco abalado porque sei o quanto eles queriam chegar à final e ganhar o segundo Mundial para a história do Flamengo", disse, antes de completar:

"Mas faz parte do futebol. Em 2019 eles chegaram à final, dessa vez fomos nós quem passamos. Agora é torcer para esse grande clube voltar porque merece muito ganhar o Mundial pelo que tem feito nos últimos anos", destacou.

Cuéllar falou, ainda, sobre a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Direto, o volante disse que não fecha as portas para um retorno, mas afirmou que está feliz em seu atual clube.

"O Brasil abriu as portas do futebol para mim, me deu a oportunidade de ser reconhecido internacionalmente. Assim como eles me abriram a porta, eu vou estar sempre aberto às possibilidades do futebol brasileiro. Tenho recebido, sim, como passou meu representante, algumas sondagens do futebol brasileiro, de grandes times. Mas nesse momento estou defendendo o Al Hilal e estou muito contente", disse.

Por fim, o volante falou sobre o que precisa ser feito pelo Al-Hilal na decisão do Mundial de Clubes, contra o Real Madrid.

"Temos que estudar muito bem o jogo para tentar achar espaço onde eles sofram e tentar aproveitar as oportunidades que a gente tenha. Acho que obviamente temos possibilidades de ganhar, mas temos que trabalhar o dobro do que trabalhamos contra o Flamengo e não cometer erros. Acho que é o mais importante nessa final", finalizou o colombiano.