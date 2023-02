Pedro é um dos destaques do Flamengo - FOTO: Khaled DESOUKI / AFP

Pedro é um dos destaques do FlamengoFOTO: Khaled DESOUKI / AFP

Publicado 10/02/2023 17:54 | Atualizado 10/02/2023 17:57

Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Al Ahly no Tangier Stadium, às 12h30 (de Brasília), pela disputa do terceiro do Mundial de Clubes. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SporTV, do Globoplay, do ge e da CazéTV.

O Flamengo tem três desfalques para a partida. Gerson (suspenso), Léo Pereira (lesão no músculo posterior da coxa direita) e Filipe Luís (lesão na fáscia plantar do pé direito) são todos cartas fora do baralho para o técnico Vítor Pereira.

Segundo o "ge", Erick Pulgar deve entrar no lugar de Gerson, enquanto Fabrício Bruno substitui Léo Pereira. Filipe Luís ficou no banco de reservas no jogo passado e não chegou a entrar em campo.

Pelo lado do Al Ahly, o técnico Marcel Koller não contará com Amr Al-Sulaya. O meio-campista sofreu uma lesão muscular na panturrilha e desfalca o time egípcio na disputa do terceiro lugar.

PROVÁVEL FLAMENGO (Técnico: Vítor Pereira)

Santos; Matheuzinho, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro.

PROVÁVEL AL AHLY (Técnico: Marcel Koller)

Mohamed El-Shenawy; Hany, Metwalli, Mohamed Abdel Monem e Maâloul; Aliou Dieng, Hamdi Fathi (Mohamed Magdy), El Sharat e Kader; Mohamed Magdy (Kahraba) e Mohamed Sherif.