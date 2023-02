Gabigol no treino do Flamengo em Rabat, no Marrocos - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/02/2023 16:08

Na disputa pelo terceiro lugar, neste sábado às 12h30 (de Brasília) contra o Al Ahly, do Egito, Gabigol tem nova partida para, enfim, balançar redes no Mundial de Clubes. Essa é a única competição que o novo camisa 10 não fez gol jogando pelo Flamengo.

Gabigol em competições pelo Flamengo



Os 138 gols do jogador pelo Rubro-Negro estão divididos nas outras seis competições jogadas desde 2019, quando chegou.



No Brasileirão, ele já marcou 62 vezes, sendo que, em seu primeiro ano, foram 25. O Campeonato Carioca também é outra boa fonte de gols: 35, três deles em 2022.



E na Libertadores foram outras 28 vezes balançando as redes, sendo que Gabigol marcou quatro nas três finais que disputou com o Flamengo, garantindo os títulos de 2019 e 2022.



Melhores médias



Já a Supercopa do Brasil é a competição em que o atacante tem o melhor aproveitamento. Afinal, fez cinco gols nas quatro decisões que disputou.



E na única vez que jogou a Recopa Sul-Americana, também deixou a sua marca, em 2020.



Passou perto no Mundial de Clubes de 2019



Ou seja, resta apenas o Mundial de Clubes, em sua quarta partida disputada. E Gabigol chegou perto em 2019, na semifinal vencida por 3 a 1 sobre o Al Hilal, algoz de 2023.



No terceiro gol do Flamengo, Al-Bulaihi fez contra ao impedir que o cruzamento de Bruno Henrique, que marcou um, chegasse ao companheiro, que estava sozinho e sem goleiro na pequena área. Arrascaeta fez o outro.

Na final com o Liverpool, com derrota por 1 a 0 na prorrogação, também não balançou redes. E na eliminação por 3 a 2 para o Al Hilal neste ano, Pedro foi quem marcou os dois gols. Um deles, em um chute do novo camisa 10 que desviou na zaga.