Jogadores do Flamengo comemoram gol marcado na vitória por 4 a 2 sobre o Al Ahly - FOTO: AFP

Publicado 11/02/2023 15:38

A conquista do terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa rendeu uma bolada milionária para o Flamengo. Como premiação, o Rubro-Negro receberá 2,5 milhões de dólares (mais de R$ 13,1 milhões na cotação atual).

O Al Ahly, que acabou derrotado pelo Fla por 4 a 2, ganhará 2 milhões de dólares (R$ 10,5 milhões). Este é o valor dado ao time que ficou com o quarto lugar do Mundial de Clubes.

As maiores premiações, claro, ficarão com Al Hilal e Real Madrid, que disputam a grande final. O campeão receberá a bolada de 5 milhões de dólares (R$ 26,2 milhões na cotação atual). Já o vice ganhará 4 milhões (R$ 21 milhões).

Em tempo: finalizada a participação no Mundial de Clubes, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Carioca. O Rubro-Negro tem compromisso na próxima quarta-feira, às 21h10, contra o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela oitava rodada do Estadual.