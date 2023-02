Flamengo x Al Ahly - Divulgação/Flamengo

Flamengo x Al AhlyDivulgação/Flamengo

Publicado 11/02/2023 14:40

Marrocos - Apesar do gosto amargo por não disputar a decisão, o Flamengo se despediu do Mundial de Clubes com vitória. Na tarde deste sábado (11), o Rubro-Negro venceu um jogo agitado contra o Al Ahly, em Tânger, por 4 a 2 e garantiu o terceiro lugar do torneio. Pedro e Gabigol, cada um duas vezes, marcaram para o clube carioca, enquanto Abdelkader fez os dois gols dos egípcios.

O Flamengo deixará o Marrocos ainda neste sábado e tem previsão de chegar ao Rio no início da manhã deste domingo. O próximo compromisso do time de Vítor Pereira será pelo Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira, às 21h10, no Raulino de Oliveira.

Quem dominou a maior parte das ações ao longo do primeiro tempo foi o Flamengo. Logo no início, a arbitragem contou com o auxílio do VAR para marcar pênalti em cima de Varela. Na cobrança, Gabigol colocou fim na sua seca em Mundiais e abriu o placar para o time brasileiro.

Após abrir o placar, o Flamengo continuou criando as melhores chances. As duas grandes oportunidades vieram dos pés de Gabigol, uma em chute de fora da área, defendido pelo goleiro El Shenawy, e outra aproveitando o rebote da cabeçada de Pedro, quando acabou batendo por cima.

Pecando em finalizações, o Flamengo perdeu o controle da partida e viu o Al Ahly crescer no fim do primeiro tempo. Aos 37 minutos, Maaloul cobrou escanteio na área do Flamengo e Abdelkader se antecipou ao zagueiro Fabrício Bruno para deixar tudo igual no placar.

Na volta do vestiário, o Al Ahly conseguiu manter o cenário do fim do primeiro tempo e tomou conta do jogo. Logo aos 10 minutos, Thiago Maia cometeu pênalti ao derrubar Sherif. Na cobrança de Maaloul, Santos defendeu pela primeira vez um pênalti com a camisa do Flamengo. No entanto, dois minutos depois, Abdelkader recebeu na ponta esquerda, tirou três jogadores rubro-negros e bateu cruzado para colocar o Al Ahly à frente no placar.

O cenário só foi melhorar para o Flamengo aos 23 minutos, quando Abdelfattah cometeu falta em Ayrton Lucas na entrada da área e, por ser o último homem, acabou expulso após revisão no VAR. Com mais espaços, o Rubro-Negro conseguiu chegar ao gol de empate com Pedro após uma saída atrapalhada do goleiro El Shenawi.

A virada do Flamengo veio novamente com a intervenção do VAR, que mostrou toca com a mão de Hany dentro da área, o que consequentemente resultou em mais um pênalti para o Flamengo. Na cobrança, Gabi bateu com categoria para colocar o Flamengo novamente à frente. Já no fim, a zaga do time egípcio falhou feio e entregou a bola na área para Pedro, que limpou a marcação e encheu o pé para marcar o quarto e dar números finais à partida.

FLAMENGO X AL AHLY

Local: Estádio Ibn Batouta (MAR)

Árbitro: Mustapha Ghorbal

Assistentes: Mokrane Gourari e Khalil Hassani

FLAMENGO: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz (Pablo) e Ayrton Lucas; Vidal, Thiago Maia e Arrascaeta (Erick Pulgar); Everton Ribeiro (Everton Cebolinha), Gabigol e Pedro (Matheus França). Técnico: Vítor Pereira.

AL AHLY: El Shenawy, Abdelfattah, Yasser Ibrahim, Abdelmonem e Maaloul (Dieng); Fathi (El Shahat), Ateya, Abdelkader e Taher Mohamed; Percy Tau e Sherif (Hany). Técnico: Marcel Koller

Gols: FLA: Gabigol (9'/1ºT e 38'/2ºT) e Pedro (31'/2ºT e 45'/2º); AHL: Abdelkader (37'/1ºT e 14'/2ºT)

Cartões amarelos: FLA: Arrascaeta e Gabigol; AHL: Abdelmonem, Fathi, Hany, El Shahat e Ateya

Cartão vermelho: AHL: Abdelfattah