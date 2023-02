Arrascaeta - Thiago Ribeiro/Agência Estado

Publicado 11/02/2023 17:25

A vitória do Flamengo de virada sobre o Al Ahly por 4 a 2 no Tangier Stadium, neste sábado, foi especial para Arrascaeta. Além de ajudar o time a conquistar o terceiro lugar da competição, o uruguaio alcançou a marca de 200 jogos com a camisa do Rubro-Negro.

"Muito feliz em chegar nessa grande marca e ficar na rica história do nosso Mengão", escreveu Arrascaeta.

Muito feliz em chegar nessa grande marca e ficar na rica história do nosso mengao https://t.co/jHQsnrUpEw — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) February 11, 2023

Vale destacar que Arrascaeta é um dos ídolos recentes da história do Flamengo. Desde janeiro de 2019 no Fla, ele conquistou: duas Libertadores; uma Recopa; dois Campeonatos Brasileiros; duas Supercopas; uma Copa do Brasil; e três Campeonatos Cariocas.