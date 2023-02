Vítor Pereira - Marcelo Cortes da Silva/ Flamengo

Vítor PereiraMarcelo Cortes da Silva/ Flamengo

Publicado 11/02/2023 16:14

Marrocos - O Flamengo se despediu do Mundial com um amargo terceiro lugar na bagagem, já que a expectativa era disputar a final contra o Real Madrid. Após a vitória por 4 a 2 sobre o Al Ahly neste sábado (11), em Tânger, o técnico Vítor Pereira evitou dar desculpas para o fracasso do Rubro-Negro no Marrocos e admitiu que a equipe precisa melhorar seu desempenho para brigar por títulos.

"O Flamengo é um grande clube. Não foi possível, por diferentes razões. Não sou treinador de encontrar desculpas. Gosto de me autoavaliar, avaliar o trabalho. Perceber o que está bem e o que está mal. Temos que caminhar, temos que corrigir. Acho que o Mundial foi bom neste sentido para nós. Há momentos em que jogamos um bom futebol e que acho que podemos melhorar ainda", afirmou o técnico português.

"Eu não sou de pensar que quando ganha está tudo bem e quando perde está tudo mal. Eu acredito no trabalho, no processo, que está se construindo uma forma de jogar, com base naquilo que são as qualidades dos jogadores. Temos que nos tornar uma equipe mais consistente no processo defensivo. Não podemos permitir que o adversário chegue tanto na nossa área, que tenha tantos cruzamentos e chegue tanto na linha de fundo. Para competirmos por títulos temos que melhorar", completou.

O Flamengo deixará o Marrocos ainda neste sábado e tem previsão de chegar ao Rio no início da manhã deste domingo. O próximo compromisso do time de Vítor Pereira será pelo Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira, às 21h10, no Raulino de Oliveira.