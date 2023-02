Rodrygo provocou o Flamengo após eliminação no Mundial de Clubes - Khaled DESOUKI / AFP

Publicado 11/02/2023 19:59 | Atualizado 11/02/2023 20:02

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, se desculpou com a torcida do Flamengo e pôs fim à polêmica gerada por sua declaração após a derrota do Rubro-Negro na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa contra o Al-Hilal. O brasileiro afirmou que já esperava uma derrota da equipe carioca para os sauditas.



"Fui muito mal interpretado. Peço desculpas por me entenderem errado. Jamais vou desrespeitar o Flamengo ou qualquer time do Brasil. Pelo momento que o Flamengo estava, voltando de pré-temporada, por isso disse. O Al-Hilal não é bobo, a gente viu. Estivemos num ótimo dia. A gente sempre comenta antes quem a gente acha que vai ganhar, e muita gente falava que o Al-Hilal iria ganhar", disse Rodrygo à "TV Globo" após a conquista do título do Mundial de Clubes.

"Eu não queria pegar o Flamengo. Não tenho nada contra os torcedores do Flamengo, nem nada. Não vou querer brigar com eles, são muitos. Sempre vou ter muito carinho pelo Flamengo e todos os clubes do Brasil", concluiu Rodrygo.

O Real Madrid se sagrou campeão mundial de clubes pela oitava vez em sua história ao bater o Al-Hilal na decisão deste sábado por 5 a 3, em Rabat. O Flamengo ficou com o 3º lugar ao vencer o Al-Ahly, do Egito, por 4 a 2.