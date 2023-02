Pedro é um dos destaques do Flamengo - FOTO: Khaled DESOUKI / AFP

Pedro é um dos destaques do FlamengoFOTO: Khaled DESOUKI / AFP

Publicado 11/02/2023 18:55

Marrocos - O Flamengo decepcionou ao não se classificar para a final do Mundial de Clubes, no Marrocos, mas Pedro conseguiu ter um bom desempenho individual e terminou a competição como artilheiro, com quatro gols. Com isso, o camisa 9 se tornou o segundo jogador a mais marcar gols em uma edição do torneio. Ele fica atrás apenas de Luís Suárez, que fez cinco na campanha do Barcelona, em 2015.

"Estou muito feliz de começar a temporada assim, com muitos gols. Não era o resultado que a gente queria aqui no Mundial, a gente queria o título, mas individualmente estou muito honrado de fazer quatro gols no Mundial de Clubes e atingir essa marca no Flamengo. Tento sempre ser o mais eficaz possível", disse Pedro após o Flamengo conquistar o terceiro lugar neste sábado (11), em Tânger.

Pedro foi o autor dos dois gols do Flamengo na derrota por 3 a 2 para o Al Hilal, na última terça-feira (7), que acabou com o sonho do Rubro-Negro de disputar seu segundo título mundial. Neste sábado, contra o Al Ahly, o camisa 9 voltou a marcar duas vezes na vitória por 4 a 2 e ajudou o Rubro-Negro a ficar com o bronze.