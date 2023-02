Pedro marcou quatro gols no Mundial de Clubes de 2023 pelo Flamengo - Foto: APF

Publicado 12/02/2023 13:43

Rio - Artilheiro do Flamengo no Mundial de Clubes com quatro gols , Pedro foi destaque na imprensa europeia neste domingo. O jornal "Marca", da Espanha, publicou uma reportagem exaltando o desempenho do atacante e projetou um possível retorno ao Velho Continente.

Pedro teve uma breve passagem pela Fiorentina, da Itália, em 2019, quando foi vendido pelo Fluminense. No ano seguinte, foi emprestado ao Flamengo e, em 2021, foi comprado em definitivo pelo clube da Gávea. A publicação do jornal espanhol afirmou que Pedro não se arrependeu de ter ido para o Rubro-Negro.

"Ele não se arrepende. Pedro reivindicou a artilharia do Mundial de Clubes, um prêmio honorário, já que não há premiação como tal neste torneio. Mais cedo ou mais tarde, a Europa já está esperando por você pela segunda vez", disse parte da matéria.

Pelo Flamengo, Pedro soma 166 jogos, 79 gols e 20 assistências. Além disso, o camisa 9 conquistou diversos títulos, como os do Brasileirão, da Supercopa do Brasil, da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. Com as boas atuações, ele foi convocado por Tite para atuar pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar de 2022.