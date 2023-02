Everton Ribeiro no treino antes da disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/02/2023

Rio - O Flamengo voltou ao Rio de Janeiro após vencer o Al Ahly, do Egito, por 4 a 2, e conquistar o terceiro lugar do Mundial de Clubes , no Marrocos. O elenco com 31 jogadores e comissão técnica de Vítor Pereira desembarcou por volta de 5h30 deste domingo no Aeroporto do Galeão. O meia Everton Ribeiro falou com a imprensa e reconheceu que a equipe precisa de ajustes.

"Temos que ver o que fizemos de bom, o que fizemos de errado. Queríamos o título, infelizmente não veio. É dar um passo de cada vez, para frente, para melhorar cada vez mais o trabalho do Vítor e alcançar nosso melhor nível o mais rápido possível", afirmou Everton.

O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também deu entrevista. Ele admitiu que esperava que o Flamengo fosse para a final do Mundial. No entanto, o dirigente virou a chave rumo à final da Recopa, que será disputada com o Independiente Dell Vale. O jogo de ida será na terça-feira (21), às 21h30, em Quito, no Equador. A volta será no dia 28, também às 21h30, no Maracanã.

"Logo no primeiro jogo já conversamos muita coisa. A gente acredita no trabalho do Vitor. Agora vida que segue. Domingo todo mundo indo para Quito para uma final importantíssima da Recopa. Não foi começo esperado, mas agora corrigir o que tem que corrigir. É trabalhar, viajar e ir para os próximos campeonatos", pontuou Braz.

Antes de disputar o primeiro jogo da final da Recopa, o Flamengo terá compromissos pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro enfrentará o Volta Redonda nesta quarta-feira, e vai encarar o Resende, no sábado.