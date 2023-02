Marcos Braz - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Marcos BrazMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 12/02/2023 15:48

Os resultados do Flamengo até aqui não foram os esperados, mas não vão mudar o planejamento da temporada. Este é o resumo do que Marcos Braz, vice-presidente de futebol, falou no desembarque da delegação no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, após a disputa do Mundial de Clubes, no Marrocos. O dirigente foi (mais uma vez) firme na defesa do técnico Vítor Pereira.

"O Flamengo trouxe uma comissão técnica para a temporada. E a temporada incluia a Supercopa e o Mundial. Não é porque perdeu que vai falar que precisa de tempo", afirmou Braz, no Aeroporto do Galeão, antes de seguir:



"O que posso falar é o óbvio: não foi o resultado que esperávamos. Esperávamos ir à final. Logo no primeiro jogo que perdemos, conversamos bastante, acreditamos no trabalho do Vítor. Isso é importante ratificar. Agora, é vida que segue", completou o dirigente.



Como disse Marcos Braz, a "vida segue" e os próximos compromissos do Flamengo já estão definidos. O elenco se reapresenta no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, e Vítor Pereira comanda a equipe contra Volta Redonda e Resende, pelo Campeonato Carioca, na quarta e no sábado.



Já no domingo, a delegação embarca para Quito, no Equador, onde enfrentará o Independiente Del Valle na ida da Recopa Sul-Americana, no próximo dia 21. A volta, no Maracanã, é no dia 28, e, segundo Marcos Braz, o Flamengo só pensa em conquistar o título. Confira mais respostas abaixo!



Próximos passos do Flamengo na temporada



"Domingo, todos que trabalham no Flamengo embarcam para Quito, para uma final importantíssima que é a Recopa. Não foi o começo do ano esperado, mas agora vamos para frente, corrigir o que temos a corrigir. Não há muito o que falar. É trabalhar, viajar e ir para os próximos campeonatos."



Importância da Recopa Sul-Americana



"A Recopa é um campeonato difícil de ganhar. Para ser campeão você precisa ser campeão da Libertadores ou da Sul-Americana. É o óbvio, mas precisa ser dito. Vamos decidir em casa, com nossa torcida, e não podemos pensar em outro resultado que não seja a vitória."



Postura do Flamengo no mercado a partir de agora



"O Flamengo sempre, no começo do ano, tenta fortalecer o elenco. Não posso botar isso como desculpa por a gente não ter conseguido as contratações que poderiam ter sido feitas. Trouxemos o Gerson, que era uma contratação esperada. Não temos que botar desculpas."