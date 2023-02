Torcida do Flamengo no Marrocos - AFP

Publicado 11/02/2023 13:35

Marrocos - A Fifa divulgou, na manhã deste sábado, uma nota se desculpando pela mudança de local em cima da hora para a disputa de terceiro lugar no Mundial de Clubes, entre Flamengo e Al Ahly. A alteração acabou inviabilizando a presença de muitos torcedores do time carioca.

Inicialmente, a disputa de terceiro lugar estava marcado para estádio Moulay Abdalah, em Rabat, mesmo local onde será disputado a final entre Real Madrid e Al Hali, neste sábado, às 16h. No entanto, a Fifa decidiu preservar o gramado e levar a partida do Flamengo para Tânger.

A decisão de última hora da Fifa revoltou torcedores do Flamengo que estão no Marrocos. Alguns, inclusive, prometem processar a entidade.

Confira a nota da Fifa:

"Conforme comunicado ontem, a partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2022 entre Al Ahly FC e Flamengo agora será disputada no Estádio Tânger, com capacidade para 65.000 pessoas, às 16h30 de sábado, 11 de fevereiro.

Pedimos sinceras desculpas por esse inconveniente e estamos trabalhando para garantir que esse processo seja o mais tranquilo possível para os torcedores que gostariam de acompanhar a partida pelo terceiro lugar em Tânger.

Os portadores de ingressos para a partida final poderão trocar seus ingressos atuais por novos para a disputa do terceiro lugar no local listado abaixo. Ou tenha a opção de solicitar o reembolso de passagens existentes por meio da página de emissão de passagens.

Localização: Salle Omnisports Ziyaten, Tânger Horário de funcionamento: sábado, 11 de fevereiro, das 09h00 até o início do jogo, às 16h30"