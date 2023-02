Pedro - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/02/2023 11:00 | Atualizado 13/02/2023 11:03

Rio - Artilheiro do Flamengo em 2023, o atacante Pedro, de 25 anos, está sendo observado por clubes europeus. De acordo com informações do site espanhol "Fichajes", o West Ham, da Inglaterra, deseja a contratação do jogador que disputou a última Copa do Mundo. O clube britânico tem no elenco um ex-jogador do Flamengo, o meia Lucas Paquetá.

Artilheiro do Mundial de Clubes com quatro gols, Pedro pode receber mais assédio dos clubes do Velho Continente, apesar da frustrante terceira colocação do Flamengo na competição. Recentemente, o jornal espanhol "Marca" abriu às portas do futebol europeu para o atacante, que já defendeu a Fiorentina, da Itália.

"Ele não se arrepende de voltar ao Brasil. Pedro reivindicou a artilharia do Mundial de Clubes, um prêmio honorário, já que não há premiação como tal neste torneio. Mais cedo ou mais tarde, a Europa já está esperando por você pela segunda vez", disse a publicação.

Artilheiro do Flamengo na temporada com nove gols em sete partidas, Pedro renovou recentemente seu contrato com o clube carioca. Atualmente, o seu vínculo com o clube carioca vai até o fim de 2027.