Tite Foto: AFP

Publicado 13/02/2023 14:55

Rio - Vítor Pereira tem apenas pouco mais de um mês no comando do Flamengo, mas já vem sendo alvo de críticas por parte da torcida. Segundo o apresentador Neto, caso o treinador português seja demitido nas próximas semanas, o favorito para assumir o clube carioca é Tite, ex-técnico da seleção brasileira.

BOMBA DO CRAQUE NETO!

O apresentador cravou que o técnico Tite será o novo treinador do #Flamengo em caso de demissão de Vítor Pereira!

O que achou, garotinho?#OsDonosDaBola pic.twitter.com/BImkqaXzXt — OS DONOS DA BOLA (@OSDONOSDABOLA) February 13, 2023 "Quando o Vítor Pereira for mandado embora, o Tite é o novo técnico do Flamengo. É a informação que eu tenho. O Tite pode negar, o Flamengo vai negar. O próximo treinador do Flamengo é o Tite", disse Neto durante o programa "Os Donos da Bola".

O início do trabalho de Vítor Pereira no Flamengo tem sido conturbado. O time perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e terminou o Mundial de Clubes em terceiro lugar, após derrotado na semifinal pelo Al Hilal.

Tite está livre no mercado desde dezembro, quando deixou o comando da seleção brasileira após a eliminação da Copa do Mundo, diante da Croácia. O último clube que ele dirigiu foi o Corinthians, em 2016.